رياضة | علاج نفسي لنجوم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاج نفسي لنجوم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد قرر الاستعانة بطبيب نفسي من أجل المساهمة في إخراج نجوم الفريق من الأزمة النفسية التي يعانون منها بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد الإسبانية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد قرروا الاستعانة بطبيب نفسي من أجل علاج حالة التوتر التي يعاني منها اللاعبون بسبب الفراغ الكبير الذي يعانونه جراء توقف المسابقات.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي يرغب في حماية الجانب العقلي للفريق من أجل جاهزية اللاعبين نفسيا قبل استئناف المباريات مجددًا بعد فترة التوقف الحالية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن جميع مباريات ريال مدريد تأجلت عقب تأجيل مباريات الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا على خلفية تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب.