رياضة | تطورات جديدة بشأن إنتقال بوجبا ليوفنتوس أو ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن إنتقال بوجبا ليوفنتوس أو ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق، والذى يسعي ريال مدريد ويوفنتوس للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة " ESPN" أن ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالي يسعوا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ولكن أشارت الشبكة أن إدارة مانشستر تثق بقوة فى عدم قدرة كل من مدريد ويوفنتوس فى دفع المبلغ المحدد لبيع بوجبا، ويعود ذلك إلى توقف نشاط كرة القدم خلال الفترة الحالية ، وبالتالي عدم حصول الأندية على عوائد البث أو نسبة الإعلانات بسبب فيروس كورونا.

وكان اليونايتد قد حدد 110 مليون يورو من أجل الإستغتاء عن بول بوجبا فى الصيف القادم.