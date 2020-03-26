الامارات | مباراة بأبطال أوروبا تسبت في وفاة 500 شخصا بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بأبطال أوروبا تسبت في وفاة 500 شخصا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن المباراة التي جمعت فريقي أتلانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، تسببت في حدوث كارثة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور فابيانو دي ماركو مدير أمراض الرئة بمستشفى بابا جيوفاني قوله: "بالتأكيد أن هذه المباراة قد تكون فرصة مناسبة لتفشي فيروس كورونا المستجد"، مما أسفر عن وفاة نحو 500 شخصا من الجماهير على الأقل.

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وأضاف: "مباراة أتلانتا وفالنسيا في سان سيرو كانت قنبلة بيولوجية بحضور أربعين ألف شخص من بيرغامو كانوا يصرخون و يتعانقون ويتنقلون بالحافلات والسيارات والقطارات".

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة التي أٌقيمت في ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلان الإيطالية في 19 نوفمبر الماضي، حضرها نحو 45 ألف متفرج، قبل أيام من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، .

وكان النادي الإسباني أعلن في 17 مارس الجاري، أن 35% من تشكيلته وموظفيه جاءت اختباراتهم ايجابية لكن دون حالات خطيرة.