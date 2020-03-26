شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من تجديد عقد كارتيرون للموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الزمالك من انهاء ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعدما ابدي الطرفان رغبتهما في استمرار التعاقد لموسم مقبل، خاصة ان المدير الفني الفرنسي حقق العديد من النجاحات في وقت قياسي مع الزمالك واخرها التتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي امام الترجي والأهلي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووافق الطرفان ان تكون مدة العقد الجديدة موسم واحد فقط، علي ان يكون هناك شرط جزائي شهرين في حالة رغبة المدير الفني فسخ التعاقد، وشهر واحد في حالة ان يكون فسخ التعاقد من جانب الزمالك لسوء النتائج ، ويتبقي فقط قيمة الراتب الشهري للمدير الفني هي العائق الوحيد لتجديد التعاقد، حيث يرغب المدير الفني في الحصول علي راتب بزيادة 20 % عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه حاليا وهو 74 الف دولار شهريا، في حين يتمسك الزمالك بزيادة 10 % عن راتب الموسم الحالي، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

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ويرغب مسئولو الزمالك في حسم ملف تجديد كارتيرون سريعا في ظل ضغط المدير الفني بورقة العروض الخارجية التي يتلقاها خلال الفترة الحالية ، ويخشي مسئولو الزمالك من رحيل كارتيرون مما يجعل الفريق في حالة من عدم الاستقرار في الظروف الحالية التي تمر بها الكرة في العالم، حيث يرغب مسئولو الزمالك في ان يعود الفريق عقب استئناف النشاط بنفس المدير الفني الذي يعلم جيدا إمكانيات اللاعبين مما يحقق مزيدا من الاستقرار الفني عقب عودة النشاط.

اما عن راتب الجهاز المعاون لكارتيرون فان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد حسم الامر مبكرا بعدما وافق على زيادة رواتب الجهازين الطبى والإدارى ومسؤولى المهمات بعدما سبق ووافق على زيادة رواتب معاونى الفرنسى باتريس كارتيرون وهم سامى الشيشينى المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، ومن المقرر أن يتقاضى أفراد الجهاز المعاون بالكامل رواتبهم وفقًا للزيادات الجديدة التى اعتمدها رئيس الزمالك بصورة رسمية، بعد المجهودات التى قدموها مع الفريق وأدت إلى الفوز ببطولتى السوبر الإفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا الذى سيلتقى الفريق خلاله مع الرجاء المغربى فى شهر مايو المقبل، وذلك بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة.