شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضع برنامجا خاصا لتجهيز اليو بادجي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج خاص للسنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق والوافد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لتجهيزه بالشكل المطلوب قبل استئناف النشاط الرياضي وعودة الفريق الأحمر للتدريبات والمباريات.

ويعول فايلر كثيراً على اليو بادجي لقيادة هجوم الأهلي في الفترة المقبلة ،خاصة بعد نجاحه في خطف الأضواء خلال المباريات القليلة التي لعبها قبل توقف نشاط كرة القدم في مصر والعالم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب إغلاق فروع القلعة الحمراء الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى، للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة، وأسفر هذا الوباء عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا، وأوصت منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.