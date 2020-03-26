شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون وأندية.. هواة الحصول على البطاقات الملونة في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال موقف مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى مُعلَّقًا، في ظل حالة الذعر التي يعيشها العالم أجمع لتفشى فيروس كورونا، ومن ثَمَّ تجميد الأنشطة الرياضية في مصر وباقى أنحاء العالم. وكانت مسابقة الدورى المصرى قد مرت من عمرها 19 جولة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصرى عن تجميدها إلى إشعار آخر في ظل تفشى الوباء.

وعلى مدار 19 جولة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2019- 2020، تعددت البطاقات الملونة التي أُشهرت في وجوه لاعبى المسابقة من قِبَل الحكام، حيث نرصد في السطور التالية الأكثر حصولًا عليها من بين جميع الأندية.

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ويُعتبر الثلاثى طارق حامد، لاعب الزمالك، ورامى ربيعة، مدافع الأهلى، وإيزى إيميكا، نجم المصرى البورسعيدى، هم الأكثر نَيْلًا للبطاقات الحمراء، حيث أُشهرت في وجوههم مرتين بالدورى هذا الموسم.

ويحتل أحمد مجدى، لاعب الإنتاج الحربى، المركز الأخير من بين لاعبى المسابقة من حيث اللعب النظيف، ففى جعبته 6 بطاقات ملونة، بواقع 5 منها صفراء وبطاقة حمراء وحيدة، كذلك في جعبة عدد آخر من اللاعبين 6 بطاقات صفراء، وهم عمرو السيسى، لاعب طلائع الجيش، ومحمود رزق، مدافع الاتحاد السكندرى، ومحمود وادى، مهاجم المصرى البورسعيدى، وعلى الفيل، قلب دفاع طلائع الجيش.

ويُعتبر فريق طلائع الجيش هو الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء، من بين 18 ناديًا تتنافس على لقب مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، برصيد 48 بطاقة، بينما يحتل فريق وادى دجلة صدارة اللعب النظيف، برصيد 17 بطاقة صفراء فقط.

أما بالنسبة للبطاقات الحمراء فيتصدر لاعبو «المقاولون» الحصول عليها، برصيد 5 بطاقات، مُحقِّقين رقمًا قياسيًا سلبيًا، بينما تُعتبر أندية الاتحاد السكندرى وسموحة وطنطا وطلائع الجيش هي الأقل حصولًا على البطاقات الحمراء، وفى جعبة كل منها بطاقة واحدة.