رياضة | أزمة فى اتحاد الكرة بين "الغندور" ومسؤولي اللجنة الخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة فى اتحاد الكرة بين "الغندور" ومسؤولي اللجنة الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت أزمة خلال الساعات الماضية بين جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تخص مستحقات الحكام.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن وجود أزمة حقيقية داخل اتحاد الكرة بين جمال الغندور، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية.

وقال صادق مقدم برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "يوجد أزمة داخل الجبلاية بسبب مستحقات الحكام بعدما وضع مسؤولي اتحاد الكرة مبلغ مليون جنيه للتحكيم ورفضهم الغندور".

وأضاف: "فى حالة إصرار عمرو الجنايني على تطبيق اللائحة القديمة الخاصة بالحكام، سيقوم جمال الغندور بتقديم استقالته خلال الفترة المقبلة، والغندور منحاز للحكام".