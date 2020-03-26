رياضة | مفاجآة فى تجديد عقد فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة فى تجديد عقد فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي للحفاظ على المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رينيه فايلر بتجديد تعاقده خلال الفترة القادمة.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، عن اقتراب تجديد مجلس إدارة النادي الأهلي، عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "طلبات فايلر تم تنفيذها مؤخرا والتى كان أولها عدم التجديد للثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور وكان ذلك مطلب أساسي له من أجل التجديد".

وأضاف: "فايلر أيضا لا يريد صالح جمعة داخل النادي الأهلي نهائيًا، كما أنه طلب عرض اللاعبين عليه قبل التعاقد معهم من أجل أن يقرر بضمهم أم لا، وإدارة القلعة الحمراء تريد صنع مانويل جوزيه جديد".

وتابع: "فايلر يريد أن يكون رقم واحد داخل فريق الأهلي، بمعني أنه يريد أن يكون هو صاحب القرار الأول والأخير فى رحيل اللاعبين والتعاقد مع جدد خلال الفترة المقبلة".