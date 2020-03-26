الامارات | الكعبي رئيساً لفريق عمل الشؤون التجارية والتسويق بـ «الرابطة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي رئيساً لفريق عمل الشؤون التجارية والتسويق بـ «الرابطة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين، إثر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، تشكيل فرق عمل في قطاعات عدة، أحدها فريق عمل مبادرات الشؤون التجارية والتسويق، المكلف بتقديم الدعم لفرص رعايات جديدة، واقتراح الخطط التجارية والتسويقية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى أي مهام تتعلق بالعمل التجاري والتسويقي وتطويره، سواء في ما يخص الرابطة أو الأندية المحترفة.

وأسندت رئاسة فريق عمل مبادرات الشؤون التجارية والتسويق إلى سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، وتولت جواهر عبدالعزيز السويدي، عضو مجلس إدارة الرابطة منصب نائب الرئيس. أما أعضاء الفريق فهم: مريم أهلي، وسعود إبراهيم كرمستجي، وحسن الشحي، ومالك دوغان.

Advertisements

وعقد فريق العمل الاجتماع الأول، أول من أمس، إلكترونياً، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الرابطة عبدالله الجنيبي، وبحضور المدير التنفيذي وليد الحوسني، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، وذلك تماشياً مع تطبيق الرابطة نظام «العمل عن بُعْد»، باستخدام أحدث التقنيات لضمان السلامة لجميع شركائها، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الاجتماع «عن بُعْد»، باطلاع فريق العمل على هيكل إدارة التسويق والشؤون التجارية ومهام أقسامها، ثم أهدافها التي تركز على رفع التوعية بالمسابقات التي تنظمها الرابطة، والحضور الجماهيري ونظام التذاكر الإلكترونية، وتطوير المرافق، وتحسين تجربة حضور المباراة، وتعزيز الولاء بين الجماهير والأندية، والتفاعل مع مكونات المجتمع من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من خلال العديد من المبادرات التسويقية والترويجية.

- فريق العمل المشكل حديثاً عقد، أول من أمس، اجتماعه الأول «إلكترونياً».