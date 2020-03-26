الامارات | مانشستر سيتي يدعم اللاعبين الصغار بحصص تدريبية عبر «الفيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يدعم اللاعبين الصغار بحصص تدريبية عبر «الفيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي مانشستر سيتي مبادرة تشجّع اللاعبين الصغار والناشئين، وتوفر منصة يحافظ من خلالها الأهل على صحة أولادهم ولياقتهم البدنية عن طريق سلسلة من الفيديوهات بعنوان Connecting Communities تتوافر مجاناً على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للنادي في الإمارات والشرق الأوسط.

وقال بيان صحافي: «عمل طاقم التدريب في مدارس السيتي لكرة القدم في أبوظبي على تسجيل مجموعة متنوعة من الدروس الكروية والتمارين الرياضية التي تراوح موضوعاتها ما بين المهارات الكروية الخاصة وصولاً إلى أساليب ونصائح للأهل تسهل عليهم تشجيع أولادهم على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى نصائح غذائية لاتباع حمية صحية خلال فترة البقاء في المنزل».

وأضاف: «تتوافر الفيديوهات الرياضية والشروحات باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوافر على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمدارس السيتي لكرة لقدم في المنطقة، وتغطي التمارين مجموعة واسعة من الموضوعات الرياضية ابتداءً من المناورات بالكرة ووصولاً إلى طرق التحرك في أرض الملعب، سواء عند استحواذ الكرة أو عند الجري من دونها».

وجاء في البيان: «صممت هذه التمارين بطريقة تسهل على اللاعبين الصغار اتباعها وممارستها في المنزل أو في المساحات الضيقة، لتتيح لكل من في الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط ممارسة رياضتهم المفضلة والمحافظة على مستويات النشاط والصحة واللياقة البدنية، كما أنها توفر لهم جرعة من النشاطات الكروية التي من المؤكد أنهم يتشوقون إليها خلال هذه الفترة».