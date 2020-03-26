الامارات | نادي أبوظبي للدراجات يواصل «التدريب عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي للدراجات يواصل «التدريب عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير التدريب والشؤون الفنية بنادي أبوظبي للدراجات، عبدالله سويدان، أن الفريق يواصل التدريبات اليومية بإستخدام نظام التقنية الحديثة بما يسمى بمحاكاة الواقع. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما يطبق اليوم هو بديل يساعد في الحفاظ على مستوى اللياقة والأداء للدراجين، وتعتبر هذه التقنية الحديثة من البدائل الأقرب الى الواقع، حيث يستطيع الجهاز الفني مراقبة التمارين عن بعد وبجميع التفاصيل الدقيقة والبيانات المهمة لأداء الرياضي، كما يستطيع الجهاز الفني تصميم البرامج المطلوبة للتمرين حسب القراءات ولكل دراج من الفريق على حدة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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