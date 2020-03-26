الامارات | ماتيوس: أشعر بالأمان مع زوجتي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس: أشعر بالأمان مع زوجتي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام ألمانية أن أسطورة الكرة الألمانية وبايرن ميونيخ، لوثار ماتيوس، عالق في دبي، ولا يستطيع العودة إلى بلاده، لافتة إلى أنه عقب تعليق حركة الطيران في الدولة، لم يتمكن مع زوجته من السفر إلى ألمانيا أو المجر مثلما يرغبان.

وقال ماتيوس، لصحيفة «دي دبليو»، إنه تقطعت به السبل لمغادرة دبي، بعدما كان سافر مع زوجته لقضاء إجازة في الإمارات، موضحاً: «امتدت الإجازة الخاصة بي مع زوجتي في دبي، بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم، والإجراءات التي تم اتخاذها في العديد من الدول بإيقاف حركة الطيران، لكن بالنسبة لي أشعر بالأمان تماماً في دبي، إذ إن الحماية جيدة جداً هنا».

وأضاف: «رغم حالة القلق التي أصابت عائلتي، فإنني بخير هنا في الإمارات، بينما القلق الذي نشعر به أنا وزوجتي هو أننا بعد وصولنا إلى دبي، بدأت الأخبار المرعبة بتفشي فيروس كورونا في ألمانيا، وارتفاع نسبة انتشار العدوى بهذا الفيروس، إلى جانب زيادة معدل الوفيات الناتجة عن هذه الجائحة».

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وتابع: «لا نستطيع السفر إلى ألمانيا للاطمئنان على العائلة، وفي الوقت نفسه لا يمكننا السفر إلى بوادبست في المجر، إذ إننا نمتلك منزلاً هناك، وبات من المستحيل أن أتوجه إلى البلد الذي عشت به 16 عاماً، بسبب الإجراءات الاحترازية الحالية، وفي الوقت نفسه زوجتي لا يمكنها السفر إلى ميونيخ، بسبب أنها لا تمتلك جواز سفر أوروبياً، إذ إنها تحمل الجنسية الروسية، ما يعني أنني لا يمكنني الذهاب إلى منزلي، أيضاً، في ألمانيا».

يذكر أن لوثار ماتيوس من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الألمانية، إذ كان أبرز إنجازاته التتويج مع «المانشافت» بلقب كأس العالم 1990 في إيطاليا، كما حصل على لقب أفضل لاعب في العالم بالعام نفسه، بينما خاض تجارب تدريبية عدة، أبرزها مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، ومنتخب بلغاريا، قبل أن يبتعد عن كرة القدم في 2011، ويقتصر عمله على تحليل المباريات والبطولات العالمية في القنوات الألمانية والأوروبية.

- ماتيوس من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الألمانية، وقاد «المانشافت» إلى لقب مونديال 1990.