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الامارات | رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس

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حميد نعمان ■دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطلب الرحيل عن يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «دياريو غول» الإسباني، المتخصص في أخبار الكرة، عن أن النجم البرتغالي طلب الرحيل عن ناديه الحالي، يوفنتوس الإيطالي، في ظل اتصالات قوية ربطت رونالدو، أخيراً، بناديَيْ: باريس سان جرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سبق أن لعب له في فترة سابقة قبل لعبه لريال مدريد الإسباني.

وذكر الموقع أن رونالدو بات مقتنعاً بأن مشواره في اليوفي لن يستمر بعد موسمين، وأنه في ظل بلوغه 35 عاماً عليه اختيار نادٍ كبير ينهي معه مشواره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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