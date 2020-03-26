الامارات | نجوم الكرة يبتكرون خططاً غذائية وتدريبية منزلية في زمن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يبتكرون خططاً غذائية وتدريبية منزلية في زمن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد العديد من نجوم كرة القدم، بينهم لاعبو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسائل مبتكرة من خطط غذائية وتدريبية منزلية للحفاظ على لياقتهم البدنية لحين استئناف فعاليات المسابقة. وما بين اللعب مع الأطفال إلى التقاط كرات التنس، لجأ نجوم الدوري الإنجليزي إلى طرق عدة للحفاظ على لياقتهم في زمن «كورونا».

ووضع العديد من اللاعبين، بجانب الأندية الـ20 المشاركة في دوري الدرجة الممتازة بإنجلترا، برامج تدريبية خاصة وفردية للاعبيها في فترة التوقف الحالية، للحفاظ على لياقتهم البدنية قدر الإمكان، استعداداً لاستئناف المسابقة في أي وقت.

ووجه تشلسي لاعبيه إلى التدريب بأجهزة الدراجات المنزلية، إضافة لوضع نظام تغذية معين بخلاف الخطط الفردية لكل لاعب بشأن تدريباته في منزله.

وقال مدافع تشيلسي توني روديغر على موقع النادي بالإنترنت: «لدينا خطة موضوعة من النادي خاصة بتدريباتنا. ولهذا، هناك بعض الأمور، التي يمكن أن نقوم بها في منزلنا، ونحن نتبع هذه الخطة فحسب». وأضاف: «في الوقت الحالي، يبدو الأمر على ما يرام بالنسبة لي. في هذا النوع من الأحداث، نأمل فقط أفضل شيء ممكن، ونتمنى ألا يصاب أي أحد بهذا الفيروس».

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وقال نجم مان يونايتد، الإسباني خوان ماتا، إنه يؤدي تدريباته في المنزل، وإنه يحاول الحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي توتر. وأوضح: «نحاول فقط الحفاظ على لياقتنا.. نتحلى بالصبر والهدوء. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به الآن.. علينا الانتظار، وعلينا أن نثق بخبرائنا كما ينبغي، علينا الانتظار حتى نستأنف لعب كرة القدم».

ومع إغلاق المدارس في المملكة المتحدة حالياً، باستثناء المدارس التي يتواجد فيها أبناء العاملين في القطاعات الحيوية مثل الخدمات الصحية، تلعب الأسرة دوراً.

وقال قائد فريق تشيلسي أزبيليكويتا: «بوجود ثلاثة أطفال في المنزل لمدة 24 ساعة، فإنها وسيلة جيدة للحفاظ على اللياقة».

ونشر حارس إيفرتون فيرجينيا، مقطعاً مصوراً يظهر فيه بمنزله وهو يحاول التقاط كرات التنس التي تلقى إليه. وقال مهاجم توتنهام لوكاس مورا، إن الوقت الإضافي في المنزل جيد أيضاً لذهن اللاعبين. وأوضح: «بهذه الروح، نريد البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام واللعب مع الأطفال والاستمتاع بالعائلة».

- «الفيروس» فرض على اللاعبين البقاء في منازلهم، واللجوء إلى تدريبات خاصة للحفاظ على لياقتهم.