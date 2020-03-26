الامارات | استمرار تعليق مباريات الدوري الألماني حتى نهاية أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق مباريات الدوري الألماني حتى نهاية أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أول من أمس، أنها توصي بتمديد فترة تعليق منافسات البطولة حتى نهاية أبريل المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت رابطة البوندسليغا قد أعلنت في 16 مارس عبر مديرها كريستيان سيفرت، أن أندية الدرجتين الأولى والثانية وافقت على اقتراح اتحاد اللعبة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني من أبريل على الأقل.

وستُقدم الرابطة فكرتها للأندية المحترفة الـ36 (18 فريقاُ في كل درجة) في اجتماع يعقد في 31 مارس. وقالت الرابطة في بيان صحافي: «أوصت هيئة رئاسة الجمعية العمومية بتمديد تعليق مباريات البطولتين حتى 30 أبريل على الأقل».

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وكررت الهيئة رغبتها في إنهاء المنافسات قبل 30 يونيو، مضيفة «تعمل الرابطة حالياً بشكل مكثف على مفاهيم خوض المباريات في وقت معين حتى لو من دون جماهير». وتمثل حقوق البث جزءاً كبيراً من دخل الأندية.

وخوض المباريات خلف أبواب موصدة، لكن مع بثها مباشرة على التلفزيون، من شأنه أن يقلل من التبعات المالية للوباء، الذي أدى الى شلل شبه كامل في مختلف النشاطات الرياضية.

- استمرار انتشار فيروس كورونا يجعل استئناف الدوري مستحيلاً في الأيام القليلة المقبلة.