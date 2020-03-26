شكرا لقرائتكم إنبي : هذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمود جاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد الناصر محمد مدير الكرة بفريق إنبي على انتقال حارس الفريق للأهلي والزمالك نهاية الموسم الحالي قائلا: "محمود جاد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها إنبي، لم نتلقى مفاوضات بشأنه من الأهلي والزمالك، ومن الصعب التفريط فيه، رفضنا رحيله في الشتاء حتى لا تتأثر مسيرة الفريق البترولي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة "، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة أون سبورت2، اليوم الأربعاء: "استكمال منافسات الدوري المصري بات امرا حتميا بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020".

Advertisements

وأضاف: "حلمي طولان مدرب إنبي يتابع البرنامج التدريبي للاعبين عن طريق الهاتف، لو التزم الجميع وجلس في المنزل، سنحل أزمة فيروس كورونا، الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل التعامل مع الوباء والحفاظ على حياتنا".

وختم مدير الكرة بالفريق البترولي: "في حالة إيقاف الدوري لمدة 3 أسابيع، سيحتاج اللاعبون إلى شهر كامل من أجل استعادة الجاهزية البدنية. يجب عودة الدوري لمواجهة الخسائر المادية".