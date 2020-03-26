شكرا لقرائتكم حسن المستكاوى: غير قادر على الكتابة لتوقف النشاط الكروي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسن المستكاوى الناقد الرياضى أنه لم يقدر حاليا الكتابة فى المجال الرياضة بسبب توقف النشاط الرياضى على جميع المجالات وجميع الدول فى مواجهة فيروس كيرونا المستجد .
وأوضح حسن المستكاوى خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا :" أن تصريحات مسئولى و رؤساء الدول الكبرى مخيفه و لابد من أحترام الخطر و أنه هذا الفيروس أخطر شئ واجه الانسان خلال مر العصور ولابد من عدم الاستهانة بيه مثل ما حصل فى أيطاليا وأن صحة الانسان أم بكثير و أنه لا يوجد نظام صحى على مستوى العالم قادر على مواجهة الفيروس " .
وأشار حسن المستكاوى أنه لابد من الانسان اتباع بعض الارشادات الصحية و البقاء فى المنزل و الوقاية دائما و الاستمرار فى التعامل مع القرارات بشكل جيد حيث لابد من الالتزام من حظر التجول وانه يوجد بلاد فرضت حظر التجول و عقوبة من يخالفه الحبس دون محاكمة و وضع كل الأشخاص الذى يقومون بالاستهتار فى السجن حتى يكونوا عبرة للاشخاض الاخرين التى تودى الى حياة الانسان فى خطر .
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