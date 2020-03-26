شكرا لقرائتكم الزمالك يضع 3 شروط للصفقة المقبلة في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو الزمالك 3 شروط لابد من توافرها في اللاعب الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه في بداية الموسم المقبل، ليكون إضافة للزمالك خاصة ان السياسة التي يتبعها النادي في التعاقد مع الأجانب منذ عدة مواسم أتت بثمارها في التعقد مع العديد من النجوم الأجانب مثل فرجاني ساسي واوناجم وبن شرقي ومن قبلهم حمدي النقاز وخالد بو طيب والاخيران دوليان مع تونس والمغرب علي التوالي.

إدارة الزمالك قررت ان يكون اللاعب الأجنبي أساسي دولي مع فريقه ولا يزيد عمره عن 26 عاما حتي يتم إعادة تسويقه والاستفادة المادية من وراء تسويقه ، ويكون في احد مراكز المهاجم او الوسط المهاجم او الجناح، ولن يتم التعاقد مع مدافع او ظهيري جنب اجان.

ويكثف مسئولو نادي الزمالك من التفكير في صفقة سوبر تنضم للفريق بداية من الموسم المقبل، علي ان تكون الفقة جماهيرية ومفيدة للفريق خاصة ان إدارة الزمالك بدأت في اتخخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ علي نجوم الفريق والقوام الأساسي من خلال التجديد لهم.

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ووضع مسئولو الزمالك بعض الشروط للاعب الذي سيتم التعاقد معه ، ان يكون أولا مفيد للفريق ويمتلك خبرة دولية ، حتي يكون مفيدا للزمالك خاصة في المباريات الافريقية.

من ناحية اخري يحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي اجراء مكالمات فيديو مع الرباعي الأجنبي في الزمالك المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو للاطمئنان عليهم والتأكد من تنفيذهم البرنامج التأهيلي الموضوع للاعبين خلال فترة التوقف الحالية بسبب كورونا .

ويتحدث الخماسي كارتيرون وأجانب الزمالك اللغة الفرنسية وهو ما يسهل من تواصل كارتيرون معهم مباشرة بخلاف باقي لاعبي الزمالك الذين يتم التواصل معهم عن طريق احد افراد الجهاز او شيكابالا كابتن الفريق.