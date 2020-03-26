شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: ندمت على خوض انتخابات الأهلي وتاريخى لن يمحوه أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه لن يستطيع أحد أن يمحو تاريخه مع القلعة الحمراء أو منتخب مصر نهائيًا مهما طال الزمان .

وقال عبدالغني فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "لن أحد يستطيع أن يمحي تاريخي مع النادي الأهلي مهما طال الزمن، وتاريخي الجميع يحكي عليه سواء مع المارد الأحمر أو منتخب مصر".

وأضاف: "ندمت على خوض انتخابات الأهلي، والأجواء ليست جيدة على الإطلاق داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالي".

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