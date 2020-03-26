شكرا لقرائتكم مصطفى فهمي: لم أسعى لتوريث ابني في الكاف وانجازاته كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المهندس مصطفى مراد فهمي أنه لم يرشح نجله لمنصب السكرتير العام للاتحاد الافريقي كما يردد البعض بأنه سعى لتوريث ابنه في الاتحاد القاري.
أضاف أنه كان يفضل استمرار عمرو فهمي في الشركة الفرنسية التي كان يعمل بها قبل توليه المهمة في الكاف لأنها كانت مشروعاً سيمنحه الكثير.
وقال مصطفى فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" أن عمرو واجه صعوبات كبيرة خلال الفترة التي تواجد بها داخل الكاف بسبب فرض عدد من الموظفين عليه وهو الأمر ذي دفع المشاكل واختلاف الرؤى مع رئيس كاف تبدأ مبكراً.
وقال مصطفى فهمي أن ابنه استطاع تطبيق الفار في الكاف كما أنه قام بتغيير نظام حصول الحكام على البدلات بعدما اصر على حصولهم على المستحقات من الكاف بدلاً من البلد المنظم للحفاظ على استقلالية الحكم وابعاد كل شبهات اللعبة.
وغاب التوفيق عن مصطفى مراد فهمي في انتخابات الأهلي السابقة بعدما ترشحه على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق.
ويعد مصطفى فهمي والد عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي وافته المنية الشهر الماضي.
وسبق لمصطفى فهمي التواجد بمنصب سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل أن يلتحق بالفيفا ليعمل رئيسا لإدارة المسابقات بالمؤسسة الأكبر كروياً حول العالم، عاد بعدها مستشاراً في الكاف من جديد.
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