شكرا لقرائتكم عماد السيد: كان بيتعملنا سحر في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، تعرض الزمالك لأعمال سحر فردية وجماعية في النادي.

وقال السيد: "هناك لاعب في الزمالك كان كثير التعرض للإصابة ووجدنا في حذائه عمل سحر، وغيره من اللاعبين وربما تكون الحالة التي ظهر عليها كهربا لحظة تبديله نتاج أعمال السحر".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة "، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة أون سبورت2، اليوم الأربعاء: "رحلت عن الزمالك لأني كنت أرغب في المشاركة بصفة أساسية، وأنا من طلبت الرحيل بسبب رغبة النادي في التعاقد مع حارسي مرمى بعد إصابة محمود "جنش".

Advertisements

وتابع السيد: "استمريت في نادي الزمالك ١٤ عام وحصلت على البطولات وعندما عدت كان لدي أمل في المشاركة، وتوجت بالكونفدرالية واتخذت القرار بعد البطولة بالرحيل عن الزمالك".

وختم:"عمر صلاح تعرض للظلم في الزمالك، واتاخد من الدار للنار مثلما يقال فلم يشارك مع تدريبات حراس المرمى، فمدرب حراس المرمى في عهد كريستيان جروس كان يقوم بتدريب حارسين فقط"