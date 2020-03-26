مصطفى فهمي يكشف كواليس اختيار الأهلي نادي القرن

جدة - عمرو شويل كشف المهندس مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي تفاصيل فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن.

أكد مصطفى مراد فهمي ان فارق النقاط الضئيل بين الناديين الأهلي والزمالك هو من خلق الفتنة واعتقاد البعض أننا قمنا بمحاباة القلعة الحمراء وهو أمر مستحيل.

أضاف مصطفى مراد فهمي أن التقييم تم في عام 1995 وكان الفارق كبير لصالح الأهلي بعدها استبعد النادي من البطولات القارية فاقترب الزمالك بالنقاط لكن ظلت الأفضلية للقلعة الحمراء بفارق قليل.

وقال مصطفى فهمي ان قرار إيقاف حسام حسن من قبل الكاف أقنع سليم شيبوب رئيس الترجي بعدم مجاملتي للأهلي لأي سبب.

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وغاب التوفيق عن مصطفى مراد فهمي في انتخابات الأهلي السابقة بعدما ترشحه على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق.

ويعد مصطفى فهمي والد عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي وافته المنية الشهر الماضي.

وسبق لمصطفى فهمي التواجد بمنصب سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل أن يلتحق بالفيفا ليعمل رئيسا لإدارة المسابقات بالمؤسسة الأكبر كروياً حول العالم، عاد بعدها مستشاراً في الكاف من جديد.