مجدى عبد الغنى : رمضان صبحى أدى مهمته مع الأهلي بنجاح وعليه الرحيل

جدة - عمرو شويل

وقال عبدالغني فى تصريحات تليفزيونية: "أنصح رمضان صبحي باستكمال مشواره الإحترافي، وهو فعل ما عليه خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، وجاء الموسم الماضي لمهمة محددة وهي حصد الدوري وهو ما تم بالفعل".

وأضاف: "النادي الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي نهائيا من هيدرسيفيلد الإنجليزي بسبب المغالاة فى المطالب المادية".

وعلق مجدي عبدالغني، على ما يريد أن يتخذه حسام عاشور قائد الفريق الأحمر إذا كان قرار بالإعتزال أو الاستمرار فى الملاعب من خلتال الانتقال إلى فريق أخر، قائلًا:" أمر يخصه فقط".

وقال عبدالغني : "إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".

وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".