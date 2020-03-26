شكرا لقرائتكم طارق حامد للجماهير: كورونا زى الإصابة لو أهملتها تأثر على مسيرتك بالسلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق حامد، لاعب وسط الزمالك على توجيه رسالة إلى الجماهير للتوعية من خطر فيروس كورونا، مُطالبهم بالبقاء فى المنزل والابتعاد عن التجمعات، للحفاظ على حياتهم وتجنب الخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد

وقال نجم وسط الزمالك فى فيديو وجه خلاله رسالة للجماهير جاء نصها: "كورونا مرض خطير جدًا لو أهملته هتعرض حياتك للخطر المرض ده عامل زى الإصابة لو أهملتها هتأثر على مسيرتك بالسلب.. أبقى أمنًا وخلى بالك من نفسك وخليك في بيتك".

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

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ونجح الزمالك فى تحقيق بطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة، حيث من المقرر، أن يلتقى الزمالك مع نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الإفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته.

يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد فترة تعليق الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مُجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.