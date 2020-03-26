شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى : لا أتحدث مع الخطيب مطلقا والمسافة بيننا أصبحت بعيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء قبل وبعد الانتخابات الأخيرة.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية : "تأييدي لمحمود طاهر ليس معناه أنني ضد الخطيب، ولا أتحدث معه على الإطلاق سواء قبل الإنتخابات أو بعدها، ولكنني مع الأهلي وأتمني له حصد البطولات".
وأضاف: "بعد إعتزالى كرة القدم، الخطيب أصبح فى وادي أخر ولم يقرب مننا على الإطلاق، والمسافة بيننا أصبحت بعيدة".
وتابع: "الأهلي أفضل نادي لديه منظومة من الإحترافية داخل مصر، ولذلك أنا نجحت كلاعب كرة القدم، والأندية الأخري لا يوجد بها نظام وإنضباط".
وقال عبدالغني :"إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".
وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".
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