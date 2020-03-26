شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى : لا أتحدث مع الخطيب مطلقا والمسافة بيننا أصبحت بعيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، عن علاقته بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء قبل وبعد الانتخابات الأخيرة.

وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية : "تأييدي لمحمود طاهر ليس معناه أنني ضد الخطيب، ولا أتحدث معه على الإطلاق سواء قبل الإنتخابات أو بعدها، ولكنني مع الأهلي وأتمني له حصد البطولات".

وأضاف: "بعد إعتزالى كرة القدم، الخطيب أصبح فى وادي أخر ولم يقرب مننا على الإطلاق، والمسافة بيننا أصبحت بعيدة".

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وتابع: "الأهلي أفضل نادي لديه منظومة من الإحترافية داخل مصر، ولذلك أنا نجحت كلاعب كرة القدم، والأندية الأخري لا يوجد بها نظام وإنضباط".

وعلق مجدي عبدالغني، على ما يريد أن يتخذه حسام عاشور قائد الفريق الأحمر إذا كان قرار بالإعتزال أو الاستمرار فى الملاعب من خلتال الانتقال إلى فريق أخر، قائلًا:" أمر يخصه فقط".

وقال عبدالغني :"إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".

وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".