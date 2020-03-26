شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: رفضت الزمالك بسبب الأهلي ورزقي أتقطع منذ 1988 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك حاول ضمي وقدم لى عرض ولكنني رفضته بسبب عشقي للنادي الأهلي".

وأضاف: "رزقي اتقطع من النادي الأهلي منذ عام 1988، وانا فتحت عيني على المارد الأحمر، ولم أستطيع الانتقال إلى الزمالك بسبب أهلاويتي".

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وعلق مجدي عبدالغني، على ما يريد أن يتخذه حسام عاشور قائد الفريق الأحمر إذا كان قرار بالإعتزال أو الاستمرار فى الملاعب من خلتال الانتقال إلى فريق أخر، قائلًا:" أمر يخصه فقط".

وقال عبدالغني: "إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".

وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".