شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: رفضت الزمالك بسبب الأهلي ورزقي أتقطع منذ 1988 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك حاول ضمي وقدم لى عرض ولكنني رفضته بسبب عشقي للنادي الأهلي".
وأضاف: "رزقي اتقطع من النادي الأهلي منذ عام 1988، وانا فتحت عيني على المارد الأحمر، ولم أستطيع الانتقال إلى الزمالك بسبب أهلاويتي".
وقال عبدالغني: "إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".
وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".
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