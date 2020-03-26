شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: لن أترشح لمجلس الأهلى وأساند الخطيب لو كان الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق، على الكشف عن موقفه من الترشح لإنتخابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية:"لن أترشح لإنتخابات النادي الأهلى على الإطلاق خلال الفترة القادمة، ولا أفكر فى أى منصب داخل القلعة الحمراء، ولكنني عضو جمعية عمومية".
وأضاف: "لن أساند شخص معين فى انتخابات الأهلي، وسأختار الأفضل، وإذا كان الخطيب هو الأفضل بين المرشحين سأقوم بمساندته".
وقال عبدالغني: "إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".
وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى عبد الغنى: لن أترشح لمجلس الأهلى وأساند الخطيب لو كان الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.