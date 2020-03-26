شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: لن أترشح لمجلس الأهلى وأساند الخطيب لو كان الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق، على الكشف عن موقفه من الترشح لإنتخابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية:"لن أترشح لإنتخابات النادي الأهلى على الإطلاق خلال الفترة القادمة، ولا أفكر فى أى منصب داخل القلعة الحمراء، ولكنني عضو جمعية عمومية".

وأضاف: "لن أساند شخص معين فى انتخابات الأهلي، وسأختار الأفضل، وإذا كان الخطيب هو الأفضل بين المرشحين سأقوم بمساندته".

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كما علق مجدي عبدالغني، على ما يريد أن يتخذه حسام عاشور قائد الفريق الأحمر إذا كان قرار بالإعتزال أو الاستمرار فى الملاعب من خلتال الانتقال إلى فريق أخر، قائلًا:" أمر يخصه فقط".

وقال عبدالغني: "إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".

وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".