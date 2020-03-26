شكرا لقرائتكم مصطفى فهمي: القضاء الفرنسي وفيفا مازالا يحققان في مخالفات كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس مصطفى مراد فهمي أن القضايا والملفات التي تقدم بها ابنه عمرو فهمي بشأن فساد الاتحاد الافريقي مازالت تنظر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة الى الشرطة الفرنسية.

وقال مصطفى فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم": "مندهش من موقف الجمعية العمومية بسبب تجاهلهم لمعرفة المشاكل المالية والمخالفات التي تقدم بها عمرو للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا".

أضاف مصطفى فهمي أنه مؤيداً لابنه في القضايا المرفوعة ولم يكن ضده كما يعتقد البعض أو غير راضي عن الأمر وأنه كان يرى اتخاذ الأمر بطريقة مختلفة لكنه يبدو أن عمرو فهمي كان لديه حق كبير في قراره.

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وتابع ان عمرو فهمي كان لديه رغبة قوية في خوض انتخابات الاتحاد الافريقي مشدداً على أن أحمد احمد رئيس الكاف هو من طلب تعيين عمرو فهمي وطلب مني الأمر لكنني طالبته بالحديث مع ابني مباشرة حتى لا أتدخل في الأمر، مشدداً على أنه لا يوجد شخص له علقة بتعيينه من قريب أو بعيد.

وغاب التوفيق عن مصطفى مراد فهمي في انتخابات الأهلي السابقة بعدما ترشحه على منصب نائب الرئيس ضمن قائمة محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء السابق.

ويعد مصطفى فهمي والد عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي لكرة القدم والذي وافته المنية الشهر الماضي.

وسبق لمصطفى فهمي التواجد بمنصب سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل أن يلتحق بالفيفا ليعمل رئيسا لإدارة المسابقات بالمؤسسة الأكبر كروياً حول العالم، عاد بعدها مستشاراً في الكاف من جديد.