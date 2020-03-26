شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى : أنور سلامة كان بيكرهنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية قائلًا :"عندما عدت من البرتغال وجدت أنور سلامة مدربا للأهلي وكان بيكرهني وطالبني بالرحيل عن الأهلي والبحث عن نادي أخر".
وأضاف: "أنور سلامة قال لي أنني لست لاعب كرة قدم، ولكنني نجحت فى إثبات عكس ذلك وهو ما قاله بعد ذلك".
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