شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى: أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية والأهلي أقربهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية "إدارة الأهلي ما فعلته مع حسام عاشور ليس جديد وقاموا بذلك مع العديد من اللاعبين من قبل".
وأضاف: "أندية مصر لا تتحلي بالإحترافية، والأهلي أقربهم، ولكن قرار عاشور بالإعتزال أو الرحيل لنادي أخر يجب أن يحسمه مع نفسه فقط وألا يؤثر أحد عليه".
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