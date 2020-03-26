شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن صفقة سوبر للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مسئولو نادي الزمالك من التفكير في صفقة سوبر تنضم للفريق بداية من الموسم المقبل، شرط أن تكون الصفقة جماهيرية ومفيدة للفريق خاصة ان إدارة الزمالك بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ علي نجوم الفريق والقوام الأساسي من خلال تجديد عقودهم بالتوالى.

ووضع مسئولو الزمالك بعض الشروط للاعب الذي سيتم التعاقد معه ، أن يكون أولا مفيد للفريق ويمتلك خبرة دولية ، حتي يكون قادرا على صنع الفارق للزمالك خاصة في المباريات الإفريقية.

من ناحية أخري يحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي اجراء مكالمات فيديو مع الرباعي الأجنبي في الزمالك المغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو للاطمئنان عليهم والتأكد من تنفيذهم البرنامج التأهيلي الموضوع للاعبين خلال فترة التوقف الحالية بسبب كورونا .

ويتحدث الخماسي كارتيرون وأجانب الزمالك اللغة الفرنسية وهو ما يسهل من تواصل كارتيرون معهم مباشرة بخلاف باقي لاعبي الزمالك الذين يتم التواصل معهم عن طريق احد افراد الجهاز او شيكابالا كابتن الفريق.

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واستقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي خوض 3 مباريات ودية فقط قبل أول مباراة رسمية يخوضها الفريق ، عقب عودة النشاط المتوقف حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم.

واستقر الجهاز الفني علي ان الفريق يحتاج علي الأقل 3 مباريات ودية قبل اول مباراة رسمية للفريق يتم تحديدها سواء محليا او افريقيا، حتي يستعيد اللاعبين فورمة المباريات عقب فترة التوقف الحالية.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.