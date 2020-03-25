شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناد تركي مهتم بالحصول على خدمات شاكيري الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 تحدثت تقارير صحفية تركية عن رغبة نادي تركي في الحصول على خدمات لاعب ​ليفربول​ شاكيري خلال سوق الانتقالات القادم.

Advertisements وحسب صحيفة FotoMac التركية فإن نادي ​غالطة سراي​ يسعى للتعاقد مع السويسري ​شيردان شاكيري​ الذي لم يشارك كثيرا مع الريدز هذا الموسم. واشارت الصحيفة الى ان ادارة النادي التركي ستتفاوض مع ليفربول للحصول على اللاعب السويسري وذلك بعد انطلاق المنافسات الكروية مرة اخرى. هذا ويسعى اللاعب السويسري للرحيل عن صفوف الفريق الانكليزي بحثا عن مغامرة جديدة وذلك للحصول على دور اكبر ودقائق لعب اكثر.

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