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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يريد الابقاء على سيبايوس لفترة اطول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
اشارت تقارير صحفية الى اتخاذ نادي ارسنال الانكليزي قرارا يتعلق باللاعب الاسباني المعار من ريال مدريد داني سيبايوس.
وبحسب صحيفة ميرور الإنكليزية فان ادارة المدفعجية ترغب في الابقاء على اللاعب الاسباني لفترة ما بعد شهر حزيران بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا.
وكان الدوري الانكليزي الممتاز قد شهد توقفا بسبب انتشار الوباء الامر الذي وضع الاندية في مشكلة مع لاعبيها المعارين من جهة ومع الازمات المالية من جهة اخرى.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الانكليزي يسعى للتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد وذلك للابقاء على سيبايوس في صفوف الفريق لفترة أطول بسبب عدم وجود موعد مُحدد لنهاية الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي.
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