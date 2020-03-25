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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساني مرتبك من تردد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
تحدثت تقارير صحفية المانية عن ارتباك لاعب مانشستر سيتي ليروي ساني من موقف نادي بايرن ميونيخ تجاهه.
وبحسب صحيفة سبورت بيلد الالمانية فان رئيس النادي البافاري كارل هاينز رومينيغه والرئيس التنفيذي لم يشاركا في عملية التفاوض مع ساني.
واشارت الصحيفة الى ان رومينيغه لم يناقش ساني في تفاصيل الصفقة والامور المتعلقة بالعقد والراتب مع النادي الامر الذي جعل الموقف يبدو ضبابيا بالنسبة لنجم السكاي بلوز.
هذا وكان النادي البافاري قريبا من الحصول على ساني الصيف الماضي الى ان الاصابة التي تعرض لها جعلت النادي الالماني يتراجع.
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