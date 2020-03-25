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ساني مرتبك من تردد بايرن ميونيخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية المانية عن ارتباك لاعب ​مانشستر سيتي​ ​ليروي ساني​ من موقف نادي ​بايرن ميونيخ​ تجاهه.

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وبحسب صحيفة سبورت بيلد الالمانية فان رئيس النادي البافاري ​كارل هاينز رومينيغه​ والرئيس التنفيذي لم يشاركا في عملية التفاوض مع ساني.

واشارت الصحيفة الى ان رومينيغه لم يناقش ساني في تفاصيل الصفقة والامور المتعلقة بالعقد والراتب مع النادي الامر الذي جعل الموقف يبدو ضبابيا بالنسبة لنجم السكاي بلوز.

هذا وكان النادي البافاري قريبا من الحصول على ساني الصيف الماضي الى ان الاصابة التي تعرض لها جعلت النادي الالماني يتراجع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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