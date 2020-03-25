شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكورونا يستهدف اول لاعبي كرة المضرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 نشر لاعب ​التنس​ البرازيلي ​تياغو وايلد​ صاحب الـ 20 عاماً مقطع فيديو على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه أنه أول لاعب تنس محترف يصاب بفيروس ​كورونا​ الذي ؤيجتاح العالم بشكل مخيف.

يذكر ان لاعب التنس البرازيلي تياغو وايلد نجح بدخول التاريخ في رياضة كرة المضرب من الباب العريض حيث تألق واظهر براعة مميزة في كرة المضرب منذ انطلاقة مسيرته الاحترافية التي توجها مبكراً بلقب، واصبح أول لاعب من مواليد الألفية الجديدة يحقق لقب وذلك بتتويجه ببطولة سانتياغو الدولية ذات الـ 250 نقطة على حساب اللاعب ​كاسبر رود​.

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