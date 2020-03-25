تياغو الكنتارا: أنا مؤيد لتأجيل الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

المح لاعب نادي ​بايرن ميونيخ​ ​تياغو الكنتارا​ الى احتمال عودة منافسات ​الدوري الالماني​ في منتصف شهر ايار القادم.



وتحدث تياغو في تصريحات لاذاعة RAC1:" توجد توقعات بعودة البوندسليجا في منتصف مايو المقبل، إنها مجرد توقعات، لكن حتى هذا الموعد مازال الطريق طويلا أمامنا".

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وأضاف تياغو:"أنا مؤيد لتأجيل الدوري، فهو إجراء مهم وصحيح يجب إعطاء الأولوية للصحة".

وواصل الدولي الاسباني:"نحن نتعاون مع مشفى كلينك بالأقليم الكتالوني، نحن نبحث عن أفضل مساعدة يمكننا تقديمها".

وأوضح لاعب برشلونة السابق : "اليوم نتحدث عن حاجتهم لمبلغ يتراوح من 250 إلى 500 ألف يورو، لا يوجد أرقام محددة، أعتقد أنه مجمل ما يحتاجونه".

وأتم:"نحن نتأقلم مع الوضع، فكل من يعيش في هذه الفقاعة الرياضية أصبح أكثر إنسانية".