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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تياغو الكنتارا: أنا مؤيد لتأجيل الدوري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
المح لاعب نادي بايرن ميونيخ تياغو الكنتارا الى احتمال عودة منافسات الدوري الالماني في منتصف شهر ايار القادم.
وتحدث تياغو في تصريحات لاذاعة RAC1:" توجد توقعات بعودة البوندسليجا في منتصف مايو المقبل، إنها مجرد توقعات، لكن حتى هذا الموعد مازال الطريق طويلا أمامنا".
وأضاف تياغو:"أنا مؤيد لتأجيل الدوري، فهو إجراء مهم وصحيح يجب إعطاء الأولوية للصحة".
وواصل الدولي الاسباني:"نحن نتعاون مع مشفى كلينك بالأقليم الكتالوني، نحن نبحث عن أفضل مساعدة يمكننا تقديمها".
وأوضح لاعب برشلونة السابق : "اليوم نتحدث عن حاجتهم لمبلغ يتراوح من 250 إلى 500 ألف يورو، لا يوجد أرقام محددة، أعتقد أنه مجمل ما يحتاجونه".
وأتم:"نحن نتأقلم مع الوضع، فكل من يعيش في هذه الفقاعة الرياضية أصبح أكثر إنسانية".
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