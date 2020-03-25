بونوتشي: فترة العزل كانت صعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

تحدث مدافع نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​ليوناردو بونوتشي​ عن تجربته مع الحجر المنزلي مشيرا الى صعوبة تلك الفترة.



كلام بونوتشي جاء في تصريحات لقناة النادي الايطالي:" أنا بخير، لكن هذه الأيام كانت صعبة، العزلة الذاتية انتهت اليوم، ولم تظهر علي أي أعراض وكنت محظوظا".

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واضاف المدافع الايطالي:" مع وجود أطفالي وزوجتي في المنزل، كانت الأيام مليئة بالأحداث ولم نشعر بالملل، لقد لعبت في الحديقة مع ابني لورينزو مثلما اعتدنا".

وأتم: "كل صباح نحصل على رسالة صغيرة بالتدريبات التي علينا القيام بها، عادة ما أتدرب حوالي الساعة الثالثة ظهرا".

هذا وكان نادي السيدة العجوزقد اعلن اصابة ثلاثة من لاعبيه بالفيروس وهم داني روغاني وبليز ماتويدي بالاضافة الى باولو ديبالا