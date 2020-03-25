لاعبو أونيون برلين يوافقون على التنازل عن رواتبهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

وافق لاعبو أونيون برلين اليوم الأربعاء على التنازل عن رواتبهم بعد إعلان النادي المنافس في دوري الدرجة الألماني لكرة القدم أن توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا تسبب في "موقف استثنائي وصعب".



وتوقف الدوري الألماني مثل كافة مسابقات كرة القدم حول العالم بسبب الأزمة الصحية العالمية ما أدى إلى حرمان الأندية من جزء كبير من إيراداتها على الأرجح لعدة شهور مقبلة.

وقال النادي في بيان اليوم دون أن يحدد المدة التي سيستمر فيها هذا الموقف "وافق لاعبو الفريق الأول على التنازل عن رواتبهم.

"وافق مديرو النادي والموظفين كذلك على العمل لبعض الوقت ما يعني استقطاع جزء من رواتبهم. في الوقت ذاته نتعاون سويا على استئناف العمل بدوام كامل مع استئناف الدوري في أي وقت".

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وكان يقع أونيون برلين في ألمانيا الشرقية سابقا وشارك في دوري الدرجة الثالثة بعد إعادة توحيد ألمانيا وصعد للدرجة الأولى لأول مرة الموسم الماضي.

ووصف رئيس النادي ديرك تسينجلر الوضع بالاستثنائي.

وأضاف "هدف نادينا هو كرة القدم. توقف اللعبة يمس جوهر وجودنا.

الإدارة والموظفون واللاعبون والجهاز الفني عملوا بجدية خلال الشهور الأخيرة لضمان النجاح في الدوري. الآن يتنازلون عن الكثير من الأموال للتغلب على هذه الأزمة سويا".

وخاض أونيون برلين موسمه الأول في الدوري بشكل جيد إذ يحتل المركز 11 بين 18 فريقا ويملك 39 نقطة من 25 مباراة.