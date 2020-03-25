شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرباعي الأوروبي يدعم أندية البوندسليجا بـ20 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 اتفقت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزج وباير ليفركوزن، وهي الأندية الألمانية الأربعة المشاركة في بطولة دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم، على دعم الأندية المتأزمة في الدرجتين الأولى والثانية بدوري كرة القدم الألماني.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء إلى أن هذه الأندية الأربعة اتفقت على خطة دعم لأندية دوري الدرجتين الأولى والثانية بمبلغ 20 مليون يورو. وتحدد رابطة الدوري الألماني الأندية التي ستتلقى هذا الدعم "بناء على حاجة كل ناد".

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