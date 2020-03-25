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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارقام ريال مدريد بدون فالفيردي ليست جيدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
كشفت صحيفة اس الاسبانية أن فريق ريال مدريد الاسباني لم يكن في افضل حالاته بغياب متوسط ميدانه الشاب الاوروغواياني في ظل مشاركة فيدي فالفيردي على التشكيلة الاساسية للفريق الملكي.
وافصحت الصحيفة أن لدى مشاركة فالفيردي كأساسي لم يخسر الفريق سوى بمباراتين فقط من بين 23 مباراة، بينما خسر الفريق 4 مباريات من بين 16 مباراة شارك بها الأوروغواياني كبديل.
وأكملت الصحيفة أن الفريق سجل بمعدل 2.21 هدف في كل مباراة شارك فيها فالفيردي واستقبل 0.73 هدف، وهذا على العكس بدونه على أرض الملعب سجل الفريق 1.31 هدف واستقبل 1.37 هدف في المباراة الواحدة.
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