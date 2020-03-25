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ارقام ريال مدريد بدون فالفيردي ليست جيدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

كشفت صحيفة ​اس الاسبانية​ أن ​فريق ريال مدريد الاسباني​ لم يكن في افضل حالاته بغياب متوسط ميدانه الشاب الاوروغواياني في ظل مشاركة ​فيدي فالفيردي​ على التشكيلة الاساسية للفريق الملكي.

وافصحت الصحيفة أن لدى مشاركة فالفيردي كأساسي لم يخسر الفريق سوى بمباراتين فقط من بين 23 مباراة، بينما خسر الفريق 4 مباريات من بين 16 مباراة شارك بها الأوروغواياني كبديل.

وأكملت الصحيفة أن الفريق سجل بمعدل 2.21 هدف في كل مباراة شارك فيها فالفيردي واستقبل 0.73 هدف، وهذا على العكس بدونه على أرض الملعب سجل الفريق 1.31 هدف واستقبل 1.37 هدف في المباراة الواحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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