شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شكوك حول استكمال الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 شككت وزيرة الرياضة الفرنسية، ​روكسانا ماراسينيانو​ بإمكانية استئناف منافسات ​الدوري الفرنسي​، خلال الموسم الحالي عقب اسابيع من الايقاف بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ الذي يوقع العديد من الضحايا.

وقالت ماراسينيانو:" الشكوك كبيرة حول إمكانية اسئتناف فعاليات ​الليغ1​ والمنافسات الاخرى، مما سيضع بعض الشركات وكذلك الأندية أمام أزمات مالية كبية، وبعد انتهاء الوباء والازمة الخطيرة علينا إعادة التفكير مع المسؤولين عن الكرة الفرنسية حول كيفية استكمال الموسم وتفادي هذه المخاطر الصحية، ورغم كل شيء القطاع الرياضي والكروي يتطلع للعودة لتثبيت أقدامه من جديد رغم غياب اللياقة المؤكد".

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