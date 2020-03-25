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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيورجيو جوري: لم يكن أحد يعرف أن الفيروس كان ينتشر بيننا بالفعل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
اشار عمدة مدينة بيرغامو الايطالية جيورجيو جوري الى ان مباراة نادي اتالانتا و فالنسيا في دوري ابطال اوروبا كانت ضمن اسباب تفشي فيروس كورونا في المدينة الايطالية.
كلام جوري جاء في تصريحات نقلها موقع elespanol الاسباني حيث قال:" مباراة أتلانتا وفالنسيا في سان سيرو كانت قنبلة بيولوجية لانتشار فيروس كورونا".
واضاف الايطالي:" في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما يحدث حقا، إذا كان شخص واحد مصاب حضر المباراة، فنحن أمام 40 ألف حالة مصابة بعد المباراة".
كما اشار العمدة الى عدم معرفة اي احد بانتشار الفيروس حينها:" لم يكن أحد يعرف أن الفيروس كان ينتشر بيننا بالفعل، لقد شاهد الكثيرون المباراة، وكان هناك الكثير من التواصل مع الجماهير في تلك الليلة، وانتقل الفيروس من واحد إلى اخر".
وأنهى تصريحاته قائلا: "بالإضافة إلى المباراة، كان هناك حالة ايضا مصابة في أحد المستشفيات، وهو أصاب المرضي والأطباء والممرضات، هذا ايضا محور التفشي".
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