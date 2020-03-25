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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يونيون برلين يخفض رواتب لاعبيه بسبب الازمة المالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
توصل نادي يونيون برلين الالماني الى اتفاق مع لاعبيه لتخفيض رواتبهم وذلك ضمن الاجراءات المتبعة لتخفيف اثر الازمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا.
واعلن كريستوفر تريميل قائد الفريق الخبر في مؤتمر صحفي عبر سكايب حيث قال:" لاعبو الفريق كانوا على اتصال جيد جدا بالنادي منذ اليوم الأول، الكل مستعد للمساعدة".
وبات نادي يونيون برلين احد الاندية التي اتبعت هذا الاجراء بسبب الازمة المالية التي تعيشها الاندية الاوروبية في ظل توقف الدوريات والبطولات بسبب انتشار الوباء.
هذا ويسعى النادي الالماني الى خفض ساعات العمل لجزء من الموظفين وذلك تفاديا لصرف عدد من العاملين لديه.
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