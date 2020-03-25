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مليون يورو من جوارديولا لمكافحة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن ذكر تقرير إخباري أمس أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا تبرع بمبلغ مليون يورو (08ر1 مليون دولار) لدعم جهود مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في إسبانيا. وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن تبرع جوارديولا سيوجه لصالح حملة تبرعات تروج لها كلية الطب في برشلونة ومؤسسة «أنخيل سولير دانييل»، وسيجري تخصيص المبلغ للمساعدة في شراء معدات طبية ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية. وتعد إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا، وقد شهدت نحو 40 ألف حالة إصابة من بينها 2696 حالة وفاة.



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