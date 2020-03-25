شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: فايلر قدم مستويات جيدة مع الأهلى ويستحق التجديد له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الغني فى تصريحات تلفزيونية :"فايلر قدم نتائج مميزة مع النادى الأهلي خلال الفترة الماضية ويستحق عليها أن تقوم الإدارة بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة".
وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "شخصية فايلر لا يحب العاطفة مع الجماهير، وهو مختلف عن جوزيه الذي كان يفتقد هذا العنصر فى البرتغال ووجده فى مصر مع جماهير القلعة الحمراء".
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