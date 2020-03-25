شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني: فايلر قدم مستويات جيدة مع الأهلى ويستحق التجديد له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، أمر هام بعد نجاحه فى قيادة المارد الأحمر لتحقيق نتائج إيجابية منذ تولية المسئولية.

وقال عبد الغني فى تصريحات تلفزيونية :"فايلر قدم نتائج مميزة مع النادى الأهلي خلال الفترة الماضية ويستحق عليها أن تقوم الإدارة بتجديد عقده خلال الفترة المقبلة".

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "شخصية فايلر لا يحب العاطفة مع الجماهير، وهو مختلف عن جوزيه الذي كان يفتقد هذا العنصر فى البرتغال ووجده فى مصر مع جماهير القلعة الحمراء".