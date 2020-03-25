شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد: جماهير الزمالك تعشق ساسى .. ربنا كرمنا بـ عواد وأنصحه بعدم الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك الأسبق و منتخب مصر، على أداء الثلاثى محمد عواد و أشرف بن شرقى و فرجانى ساسى، مع فريق الزمالك خلال الفترة الماضية قائلًا:" الثلاثى كويس جدا وكل واحد كان ليه مرحلة وبحبهم جدًا".

و أكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن فرجانى ساسى أن فرجانى ساسى كان سبب فى تتويج الأبيض ببطولة كأس مصر والسوبر ويعتمد عليه الزمالك فى خط الوسط بجوار طارق حامد وهو أحد الأعمدة الركيزة مع القلعة البيضاء".

وأضاف بأن جمهور الزمالك يعشق فرجانى ساسى ولو فكر فى الرحيل عن الزمالك هو سيندم كثيرًا على ذلك ".

وتابع :" بن شرقى لاعب جيد والزمالك يعتمد عليه أيضًا خاصة أن باتريس كارتيرون يوظفه فى العديد من المراكز منها الجناح الأيسر و مهاجم صريح و مركز صانع ألعاب فى بعض الوقت، كما أن اللاعب ساهم فى تحقيق بطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بالإمارات و السوبر الإفريقي امام الترجى التونسى".

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و أشار نجم الأهلى والزمالك الأسبق إلى أن مركز حراسة المرمى أصعب مركز فى كرة القدم، قائلًا:" شوفنا عصام الحضرى حصل على أفضل حارس فى إفريقيا ولم يشارك فى كأس العالم، بسبب إصابته وشارك الشناوى بدلًا منه".

و تابع :" يمكن عواد تسبب بالخطأ فى تلقى شباك الزمالك هدفين، ولكن هذا لا يوقفه وهذا المركز مالهوش كبير، ونرى أن أفضل حراس المرمى فى العالم يتلقون أهداف بالخطأ".

و استطرد حديثه قائلًا:" عواد يستطيع أن يعود أساسيًا مرة أخرى و يبقى رقم واحد وبنصحه لا يرحل عن القلعة البيضاء، وبقول لجمهور الزمالك ربنا كرمنا بعواد ومحمد صبحى و أبو جبل ".