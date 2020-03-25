حسام عاشور يتراجع ويعتزل داخل الأهلي

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جدة - عمرو شويل يدرس حسام عاشور لاعب وسط الاهلي، إتخاذ قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري والتراجع عن فكرة إستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة واللعب لأي نادً خارج القلعة الحمراء في الموسم المقبل.
وتلقى عاشور إتصالات من نجوم أهلاوية كثيرة سابقة وحالية أكدوا له أن الأعتزال بنهاية الموسم الحالي أفضل من خوض تجارب قد لا تُضيف له الكثير خاصة بعد نجاحه في تحقيق إنجازات وأرقام قياسية مع الاهلي طوال سنوات كثيرة.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد لبّى رغبة حسام عاشور وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير بعد ظهر أمسي ، الثلاثاء،، وشرح عاشور للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد رئيس الأهلي على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادي المخلصين.
ونصح الخطيب عاشور بالإعتزال في بيته وقبول عرض الأهلي الذي تلخص في عدة نقاط أولها : إستثناء عاشور من قرار مجلس الادارة الذي تم اتخاذه منذ سنوات (عدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف) نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلي كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، النقطة الثالثة تتمثل في تعاقد قناة النادي مع عاشور ليكون ضمن عناصر فريق التحليل الرئيسية.
وعلم "الخليج 365" أن عاشور بدأ يقتنع بنسبة كبيرة للغاية بفكرة الإعتنزال بنهاية الموسم وإلغاء فكرة اللعب في أي ناد أخر بعد جلسة الخطيب ونصائح الآخرون الكثيرة.
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