شكرا لقرائتكم رمزي: طارق حامد من أبرز لاعبي الوسط في تاريخ الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد رمزي نجم الزمالك السابق أن سعادته لم تكن توصف بعد تتويج الزمالك ببطولتين السوبر المصري والافريقي، قائلا: "فرحوني فرحة مش طبيعية حسسوني اد ايه الزمالك نادي عظيم ولا يقف على لاعب ، وخد بطولتين من ناديين مصنفين، والناس على القهاوي في الكويت كانك في مصر

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، طارق حامد من افضل اللاعبين في تاريخ الزمالك في نصف الملعب، وبيفكرني بلاعبين مثل اسماعيل يوسف وحسن شحاتة وتامر عبد الحميد وهو استمرار لمسيرة هذه الاسماء، ونصيحتي له لا تشغل نفسك بما يقال عليك لازم تحقق بطولات وتحقق الدوري ودوري ابطال

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تابع: مصطفى محمد لاعب واعد مثل عمرو زكي ومحارب ولديه اصرار والجيل الحالي لديهم قدرة يحققوا بطولات لـ 3 سنين قادمة، مضيفا أن أشرف بن شرقي لاعب الزمالك مميز للغاية وأحرز هدف رائع في مرمى الترجي، كما أن محمود علاء وباقي اللاعبين مميزين للغاية.

شدد على أن محمود كهربا وحمدي النقاز تركوا الزمالك في موقف صعبب وكان الفريق مقبل ، على مباريات ضد الأهلي والترجي، ورفض التعليق على موقفهما، والزمالك لا يقف على أي لاعب.