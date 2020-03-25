شكرا لقرائتكم أيمن المزين: الكرة المصرية تمر بكبوة وهذا برنامجنا في طنطا للحفاظ على اللاعبين! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر أيمن المزين، المدير الفني لطنطا، أن ما تمر به الكرة المصرية بعد قرار تعليق نشاط كرة القدم، كبوة كبيرة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة "، مع الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة أون سبورت2، اليوم الأربعاء، توقعنا أن التعليق الخاص بكرة القدم سيطول، وقمت بعمل وزن للاعبين وشددنا على عدم زيادة الوزن، قمنا بمنح اللاعبين برنامج لتنفيذه وأرسلت التدريبات على جروب الواتس الخاص بنا".".

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وتابع المزين:"منذ بدايتي في التدريب وهناك مبدأ عندي بتقديم هدايا لمدربين الفرق الأخرى، وجدت من المناسب تقديم هدية قيمة من تاريخ الحضارة المصرية، والمدربين الأجانب كانوا مفاجئين بالهدايا، وفايلر رد فعله كان رائع وأرسل لي رسالة شكر".

وختم:"نتمنى عودة الدوري مرة أخرى والحياة تعود لأن كرة القدم لها متعة أخرى، وأن تمر الأمور على خير ونعود مجددًا للمشاركة في المباريات".