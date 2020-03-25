شكرا لقرائتكم أحمد رمزي: الزمالك هو نادي القرن الحقيقي والأفضل في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أحمد رمزي نجم الزمالك السابق أن سبب عدم الإقدام على تدريب أندية أخرى داخل مصر بخلاف الزمالك يرجع إلى أنه ولد في أسرة زملكاوية والزمالك كان كل شيء في حياته ، مضيفا: لا أتخيل أي مكان آخر بخلاف الكيان الذي أنتمي إليه وهي حالة لا أعرف لها سبب، ومن الصعب العيش خارج نادي الزمالك.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، تربينا في الزمالك على البطولات وحب النادي، والكابتن بدر الحداد هو أول من اصطحبني إلى نادي الزمالك، ولم أتخيل نفسي لاعبا أو مدربا خارج الزمالك، وأحسن نادي على مستوى العالم وأول نادي تأهل إلى كأس العالم للأندية.

شدد على أنه متألم على ما يحدث لنادي الزمالك الذي كان يستحق لقب نادي القرن الإفريقي، وأطالب مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي وقتها بتوضيح لماذا لم يتم منح الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي؟، ولابد من التحقيق في الموضوع، ولدي قناعة شخصية أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، قائلا: "الناس بتنسى التاريخ".